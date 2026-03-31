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Formazioni ufficiali Norvegia Svizzera, le scelte dei due ct. Chance per Jashari dal primo minuto?
Formazioni ufficiali Norvegia Svizzera, le scelte dei due ct per l’amichevole internazionale delle 18. Ecco la decisione su Jashari
Alle ore 18 va in scena a Oslo l’amichevole tra Norvegia e Svizzera, secondo test della sosta internazionale per entrambe le nazionali. Le due squadre arrivano alla sfida dopo una sconfitta nell’ultima uscita: i norvegesi sono stati battuti 2-1 dall’Olanda, mentre gli elvetici hanno perso in casa contro la Germania in un rocambolesco 3-4.
Proprio nella sfida contro i tedeschi, il centrocampista del Milan Ardon Jashari non era partito titolare, subentrando però all’intervallo. Una situazione che cambia oggi, con il CT Murat Yakin che decide di concedergli una chance dal primo minuto.
Jashari dal 1’: prova importante
Per Jashari si tratta di un’occasione significativa per mettersi in mostra e guadagnare spazio nelle gerarchie della nazionale svizzera. Il centrocampista rossonero agirà nel cuore del centrocampo, chiamato a dare qualità e dinamismo alla manovra.
Una prova importante anche in ottica Milan, con lo staff rossonero che seguirà con attenzione la sua prestazione in vista del finale di stagione.
Le formazioni ufficiali
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Nusa.
CT: Ståle Solbakken.
SVIZZERA (3-4-3): Mvogo; Elvedi, Zakaria, Akanji; Aebischer, Freuler, Jashari, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.
CT: Murat Yakin.
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