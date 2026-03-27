Nazionali Milan, bocciatura per Jashari ed Estupinan? I due giocatori rossoneri esclusi dai titolari nelle amichevoli

Nazionali Milan, bocciatura per Jashari ed Estupinan? Nelle amichevoli di Svizzera e Ecuador assenti i due rossoneri dall’undici titolare

Arrivano indicazioni contrastanti per il Milan dalle amichevoli internazionali, alle titolarità di Tomori e Pavlovic nelle nazionali maggiori, e di Athekame con l’Under 21 svizzera, si oppongono infatti le assenze di Ardon Jashari e Pervis Estupinan, entrambi in panchina nelle amichevoli di Svizzera e Ecudador di questa sera.

Nel match tra Svizzera e Germania, il centrocampista rossonero Jashari, non è stato schierato titolare dal CT Murat Yakin, che gli ha preferito Freueler, Xhaka e Rieder a centrocampo, anche forse preservando il rossonero in vista del match contro la Norvegia del 31 marzo, in una stagione in cui il minutaggio fatica a elevarsi anche complice il trio di centrocampo composto da Modric, Fofana e Rabiot in Italia.

Diverso il discorso per Pervis Estupinan, esterno mancino dei rossoneri, che non ha preso parte alla propria amichevole internazionale al quale è stato preferito Minda, ma che non ha sin qui convinto Max Allegri e l’ambiente Milan in questa stagione e rischia, adesso concretamente, di perdere gerarchie anche in nazionale, accendendo un interrogativo al giocatore.

Formazioni ufficiali Svizzera Germania

Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Rieder, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas.

A disposizione: Aebischer, Amenda, Comert, Jaquez, Jashari, Keller, Manzambi, Monteiro, Muheim, Mvogo, Okafor, Sanches, Sierro, Sow, Zakaria.

Allenatore: Murat Yakin.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Havertz.

A disposizione: Woltemade, Vagnoman, Undav, Thiaw, Stach, Schade, Rudiger, Nübel, Karl, Groß, Führich, Dahmen, Brown, Anton.

Allenatore: Julian Nagelsmann.

Formazioni ufficiali Marocco Ecuador

Marocco: Bonou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, Hrimat, Ezzalzouli; Saibari.

A disposizione: Adli, Al Harrar, Baouf, Benabid, El Kaabi, El Karaouani, El Khannouss, El Mourabet, El Ouahdi, Halhal, Rahimi, Salah-Eddine, Talbi, Targhalline, Yassine.

Allenatore: Ouahbi.

Ecuador: Galindez; Ordonez, Hincapie, Pacho; Franco, M.Caicedo, Vite, Minda; Yeboah, Plata; Valencia.

A disposizione: Alcivar, J.Caicedo, Estupinan, Arevalo, Medina, Mercado, Paez, Porozo, Preciado, Ramirez Leon, M. Ramirez, Rodriguez, Torres, A. Valencia, G. Valle.

Allenatore: Beccacece.

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