Formazioni ufficiali Milan Cagliari: le scelte di Pioli e Ranieri in Coppa Italia

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali scenderanno in campo Milan e Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Milan Cagliari tra poco in campo a San Siro per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia: queste le formazioni ufficiali scelte da Stefano Pioli e Claudio Ranieri. Le decisioni dei due tecnici per il match che prenderà il via alle ore 21:00.

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traore; Jovic. All. Pioli

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Obert, Wieteska, Hatzidiakos, Azzi; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri