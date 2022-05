Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera: c’è Lazetic nei rossoneri

Le formazioni ufficiali del match tra Inter e Milan Primavera, gara valida per la penultima giornata di campionato

Il Milan Primavera scende in campo contro l’Inter in un derby delicatissimo. I rossoneri cercano una vittoria per ottenere la salvezza matematica evitando i play-out. Terni sceglie Lazetic in coppia con Nasti. Le formazioni.

INTER (4-3-1-2): Botis; Silvestro, Cortinovis, Hoti, Carboni F.; Zuberek, Sangalli, Fabbian; Casadei; Jurgens, Peschetola. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga; Bozzolan, Tolomello, Foglio, Robotti, Borges; Lazetic, Nasti. All.: Terni.