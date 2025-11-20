Formazione Inter Milan, Allegri con un grande dubbio: in due per una maglia. Pochi giorni per decidere

Formazione Inter Milan, mister Massimiliano Allegri ha un grande dubbio. Ci sono pochi giorni per prendere una decisione

L’avvicinarsi del Derby della Madonnina tra Inter e Milan accende non solo gli animi dei tifosi, ma anche i dubbi tattici negli allenamenti di Milanello. Per Massimiliano Allegri, il tecnico toscano celebre per la sua gestione pragmatica delle sfide cruciali, l’unico vero grande interrogativo di formazione riguarda la cruciale posizione di esterno sinistro.

Mentre il resto dell’undici titolare sembra essere quasi definito in vista della battaglia contro i nerazzurri, la corsia mancina rimane un punto interrogativo che tiene alta la tensione. Il ballottaggio è aperto e serrato tra due profili molto diversi: il giovane e promettente Davide Bartesaghi e l’esperto difensore colombiano Pervis Estupiñán.

Bartesaghi: La Freschezza del Talento Rossonero

Davide Bartesaghi, cresciuto nel vivaio del Diavolo, rappresenta la linea verde e la potenziale sorpresa tattica di Allegri. Il giovane difensore è noto per la sua grande applicazione tattica e la disciplina difensiva, qualità che Allegri apprezza particolarmente nelle sfide ad alta intensità. Schierare Bartesaghi significherebbe puntare sulla freschezza atletica e sulla sua conoscenza dei meccanismi di gioco rossoneri, anche se con il rischio di un peso emotivo non indifferente al suo primo Derby da protagonista.

Estupiñán: L’Esperienza e la Spinta Internazionale

Dall’altra parte del duello c’è Pervis Estupiñán, il laterale colombiano con un solido bagaglio di esperienza internazionale. Estupiñán è conosciuto per la sua potenza fisica, la velocità in progressione e la capacità di incidere anche in fase offensiva con cross precisi e sortite pericolose.

La decisione sull’esterno sinistro sarà fondamentale, poiché la scelta influenzerà l’equilibrio di tutto il lato sinistro del campo, un settore chiave per le ambizioni offensive del Milan. Allegri ha ancora qualche giorno per sciogliere le riserve e presentare al meglio il Diavolo contro i cugini nerazzurri.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.