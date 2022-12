Fontana: «Milan e Inter necessitano di uno stadio moderno»

Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia, parla così del tema nuovo stadio di Milan e Inter. Le sue dichiarazioni

Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia, parla così del tema nuovo stadio di Milan e Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia.

«A prescindere dalla scelta è opportuno che due società come Milan e Inter abbiano a disposizione uno stadio moderno da far funzionare 7 giorni su 7 per incrementare gli incassi e tenere gli standard degli altri top club europei.»