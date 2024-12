Fonseca a DAZN: «Stasera il reparto fondamentale non sarà il centrocampo. Sull’Atalanta ho questo pensiero»

Fonseca, tecnico del Milan, ha analizzato anche a DAZN la partita di questa sera contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Intervenuto anche a DAZN prima di Atalanta-Milan, Fonseca ha dichiarato:

PAROLE – «La verità è che i risultati dell’Atalanta dimostrano che è difficile sorprenderli. Abbiamo preparato specificatamente questa partita, abbiamo cose importanti da fare, magari sono diverse dalle altre partite. Sorprendere l’Atalanta non è facile, dobbiamo essere perfetti per farlo. Ma abbiamo studiato bene e ci siamo preparati bene in quel poco tempo che abbiamo avuto. Penso che oggi il centrocampo non sarà il reparto più importante in partita. Il comportamento della nostra linea difensiva sarà decisivo. Poi gli uomini in avanti, Rafa e Morata, e i mediani, Tijji e Musah, possono essere gli uomini decisivi. L’Atalanta ha messo un giocatore in più in mezzo perché magari noi ne abbiamo tre».