Fonseca Milan, la pista si scalda: un aspetto favorisce l’ex Roma. Ecco quale

Fonseca-Milan, il tecnico è uno dei preferiti dalla dirigenza rossonera: un aspetto può favorire l’ex Roma

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca è un nome caldo per la panchina del Milan della prossima stagione. Il tecnico piace per l’ottimo lavoro svolto al Lille e per la capacità di valorizzare il patrimonio tecnico a disposizione.

Un aspetto può favorirlo nella corsa alla panchina rossonera: il suo contratto con il club francese scade a giugno. Paulo Fonseca è dunque libero da vincoli contrattuali: un aspetto non da poco per il club rossonero.