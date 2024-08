Fonseca stregato dal rossonero: «Primo tempo da 10 in pagella»

Fonseca STREGATO dal rossonero: «Primo tempo da 10, può fare una grande stagione». Le sue dichiarazioni dopo il Barcellona

Intervenuto nel post partita dell’amichevole tra Barcellona e Milan, Paulo Fonseca ha parlato così di Christian Pulisic. Le sue dichiarazioni.

PULISIC – «Pulisic ha fatto una fantastica partita per me. Mi piace molto vederlo in questa posizione con grande partecipazione. Che cosa porta al Milan? Ha fatto una grande prima stagione, continuerà a essere molto importante, non ho dubbi. Ha giocato da 10 nel primo tempo. Nel secondo abbiamo giocato senza punte, con Pulisic e Loftus come due numeri 10. Christian può giocare ovunque in attacco, è molto, molto intelligente. Mi è piaciuto vedere lui lì e Saelemaekers da terzino, oggi abbiamo cominciato con una struttura diversa in costruzione, più offensiva»

FONSECA POST BARCELLONA-MILAN AMICHEVOLE