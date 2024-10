Fonseca Milan, Luis Castro lo esalta: «Uno dei migliori al mondo!». Poi si concentra su Camarda e Leao

Fonseca Milan, Luis Castro, allenatore del Dunkerque in Francia, ha esaltato il tecnico e parlato anche di Camarda e Leao

Intervistato da calciomercato.com, l’allenatore del Dunkerque in Francia, Luis Castro ha parlato del momento del Milan da Fonseca a Camarda passando per Leao:

PAROLE – «Dobbiamo capire che in Portogallo non è lo stesso che in Italia. Qui se un calciatore è pronto viene lanciato, ma sapendo tutti, compresa la stampa, che quando sbagliano e lo faranno, gli errori dovranno essere perdonati in un’ottica del percorso di crescita. In Italia si “sopportano” gli errori dei giocatori anziani, ma non si ha la pazienza di aspettare i giocatori giovani. Se Camarda è pronto deve giocare in prima squadra e al Milan c’è il miglior allenatore possibile per farlo esplodere. Il problema è che in molti club ci sono giocatori che si sentono più grandi del club. È questo il problema. Fonseca è uno dei migliori allenatori al mondo, il club deve solo supportarlo. Lui lavora un sacco, studia un sacco, fa un calcio molto offensivo. Sa lanciare i giovani. Pensate soltanto a cos’ha fatto con il Lille senza soldi per comprare e che vende i giocatori ogni anno senza sostituirli. Purtroppo non conosco personalmente Leao, ma la mia opinione è che abbia davvero tutto per diventare un top al mondo. Però ad oggi non lo è, non lo è nel Milan e men che meno lo è in nazionale. Noi in Portogallo abbiamo tantissimi giocatori di talento, non so se possa essere lui la nuova stella della nostra nazionale. Abbiamo talenti come Conceicao e Jota che giocano nel suo ruolo e credo siano già allo stesso livello se non superiori… Lui ha tantissimo potenziale ma deve crescere e al momento deve prima pensare a completarsi».