Fonseca Milan, al via il giro di vite: basta passi falsi, l’allenatore non tollererà altri episodi dopo quelli successi con Lazio e Fiorentina

Fonseca nei giorni scorsi ha analizzato quanto successo al Milan sia per gli aspetti di campo che per gli aspetti disciplinari dei suoi giocatori. Come scrive Tuttosport lo sfogo dell’allenatore sulla questione rigoristi dopo la sconfitta con la Fiorentina è stato supportato dalla dirigenza. Ed è il punto di partenza per dare il via ad un giro di vite.

Il Milan non può più permettersi passi falsi in Serie A e Champions League, per questo servirà una squadra diversa, più unita e compatta. Fonseca non ha rischiato l’esonero dopo Firenze, ma non ha un credito infinito. E non ha intenzione di tollerare altri episodi come quelli avvenuti con Lazio e Fiorentina. La dirigenza dovrà essere più presente nel rapporto con i giocatori e creare il giusto clima.