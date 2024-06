Fonseca Milan, Di Canio CONTROCORRENTE: «Ottima scelta e vi spiego perchè». Poi BASTONA Leao

Fonseca-Milan, Paolo Di Canio, ex calciatore rossonero, approva la scelta del portoghese da parte del Diavolo: le dichiarazioni

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, Paolo Di Canio ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan ha fatto una scelta in linea con il suo progetto, centrato sui giovani e sulla tecnica. Fonseca è uno che fa un calcio moderno, propositivo, sa migliorare i giocatori. Poi anche qui bisogna vedere cosa ne sarà di Leao: rimane? O lo vendi per essere più squadra? Certo, è uno che i colpi li ha, ma trotterella, si sente bello. E’ come avere un Mbappé, ma dieci categorie inferiori. Non a caso, Ancelotti ha detto che lo prenderebbe a calci nel sedere se lo allenasse».