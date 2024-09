Fonseca Milan, derby DECISIVO: due nomi su tutti in POLE. Ecco chi sono

Come riportato da Milan Zone (via Simone Cristao), il derby contro l’Inter sarà la gara decisiva per il futuro di Fonseca: due nomi in pole

Il primo è quello di Terzic, ex Borussia, che ieri era presente in tribuna a San Siro. Il secondo è quello di Maurizio Sarri, ex Lazio, che in estate fu scartato dai candidati.