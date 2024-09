Fonseca Milan, SCELTA incredibile del tecnico in vista di Inter Milan! Cosa ha DECISO il portoghese

Fonseca-Milan, scelta incredibile del tecnico portoghese in vista di Inter-Milan: rossoneri lontano da Milanello alla vigilia

Interessa aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sui programmi di Milan e Inter in vista del derby di domani sera a San Siro e valido per la quinta giornata di Serie A.

Due vigilie diverse. L’Inter ad Appiano, in ritiro, e il Milan in famiglia, lontano da Milanello. Inzaghi e Fonseca hanno preparato il derby in modo differente, ma con qualche punto in comune.