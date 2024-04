Fonseca Milan: concorrenza dalla Premier League, il club che contende l’allenatore ai rossoneri

Il Milan pensa a Paulo Fonseca per il dopo Pioli. Per l’allenatore però c’è da fare i conti con la concorrenza dalla Premier League

Il Milan con ogni probabilità saluterà Stefano Pioli al termine della attuale stagione e in casa rossonera è già partita la caccia al sostituto. Tra i candidati c’è anche Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma che oggi siede sulla panchina del Lille.

Come riportato da The Athletic, il club rossonero rischia di dover affrontare la concorrenza dalla Premier League: l’allenatore sarebbe nella shortlist del Liverpool per sostituire il partente Jurgen Klopp. Per ora non c’è ancora nulla di concreto.