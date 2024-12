MN24 – Conferenza stampa Fonseca: quando parla il tecnico alla vigilia di Milan Genoa

Conferenza stampa Fonseca: ecco quando parla il tecnico alla vigilia della gara di domani del Milan contro il Genoa a San Siro

Come appreso dalla nostra redazione, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, parlerà domani alle 14.15 in conferenza stampa da Milanello in vista della gara di domenica sera contro il Genoa a San Siro, gara che fa da preludio alla festa dei 125 anni del club rossonero.

C’è grande attesa per le dichiarazioni del portoghese dopo il duro sfogo al termine della gara vinta in Champions League contro la Stella Rossa.