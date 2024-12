Cardinale Milan, l’indiscrezione lascia senza fiato! Quell’ipotesi riprende quota, Elliott avvisato

Cardinale Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro del club rossonero: trattativa con un fido per liberarsi di Elliott e tenere il club

Clamoroso aggiornamento fornito dal quotidiano La Verità sul futuro societario del Milan, con RedBird che deve restituire 693 milioni di euro, interessi inclusi, ad Elliott entro il 31 agosto del 2025 per tenersi il club.

Cardinale tratta un fido con Carlyle per mollare Elliott e tenersi il Milan. RedBird prova a rifinanziare con un altro gruppo per non perdere il club. Avviati i cacciatori di teste per sostituire i manager.