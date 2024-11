Fonseca Milan, Caressa bastona il tecnico: «Lo sta disintegrando! Se fossi un dirigente...»

Fonseca Milan, Fabio Caressa, noto giornalista, ha commentato il rapporto tra il tecnico portoghese e Leao: le parole

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato così del rapporto Fonseca-Leao in casa Milan:

PAROLE – «Con tutto il rispetto per Fonseca, un allenatore non può dire che Leao è come gli altri. I tifosi vogliono vedere giocatori così. Non c’è equilibrio di squadra? E chi se ne frega, trova l’equilibrio di squadra ma metti Leao. O vogliamo dire che è meglio vedere l’equilibrio di squadra invece che Leao? Se fossi un dirigente del Milan… Ho un patrimonio, me lo stai avvizzendo, sta appassendo».