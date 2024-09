Fonseca Milan, Biasin ASSICURA: «LUI il primo vincitore del derby, è riuscito a fare una COSA successa RARAMENTE»

Fonseca-Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato il derby vinto dai rossoneri elogiano il tecnico portoghese

Ospite a Mediaset, Fabrizio Biasin ha parlato così del derby:

PAROLE – «La prima cosa che voglio dire che il primo vincitore di questo derby è Paulo Fonseca, arriva da due settimane di massacro mediatico. Ha fatto una cosa che non si vede spesso, non ha ascoltato nessuno e ha messo un campo un Milan che nessuno ha fatto contro l’Inter. Ha messo in crisi l’impianto di gioco dell’Inter che raramente va in crisi con Inzaghi in panchina. L’Inter non ha giocato da squadra, arrivava da una grandissima partita giocata a livello di squadra a Manchester. Si sono fatti fregare da quello che abbiamo raccontato negli ultimi giorni, bisogna stabilire quali sono le priorità di questa stagione. Lo scorso anno era lo Scudetto, se si pensa di poter fare entrambe le cose si rischia di rimanere a bocca asciutta».