Fonseca: «Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, merito di Rebic sul gol»

Fonseca, intercettato da Sky nel post partita, ha espresso il proprio parere sulla gara tra Roma e Milan. Le sue dichiarazioni:

«Siamo entrati molto male oggi, le situazioni che il Milan ha creato sono nate tutte da palle perse nella nostra prima fase di costruzione. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, siamo stati passivi e contro una squadra come il Milan è difficile recuperare. Poi ci siamo ripresi e abbiamo avuto occasioni, ma abbiamo sbagliato i primi 20 minuti».

Sull’arbitraggio: «Arbitraggio? E’ facile trovare scuse a fine partita. Ci sono cose che non mi sono piaciute ma non voglio trovare alibi. Non voglio parlare degli episodi arbitrali. È facile trovare scuse dopo la partita, non voglio trovare scuse».

Sulla costruzione dal basso: «E’ difficile, è chiaro che Pau è solo e senza pressione. E’ difficile poi per Mancini fare di più, era aperto. E’ merito di Rebic e demerito nostro nel primo momento. Quando ci sono questi tipi di errori, e ne abbiamo avuti molti contro le grandi squadre, è difficile recuperare. Ed era il momento della partita in cui stavamo meglio».