Fondazione Milan: l’iniziativa sociale a Nairobi. Ecco come sostenerla

Fondazione Milan è sempre attiva per ogni progetto ed iniziativa a stampo sociale. Ecco l’ultima missione con Alice For Children – VIDEO

Fondazione Milan ha presentato la nuova iniziativa sociale in collaborazione con Alice For Children. Infatti, attraverso i canali social del club, è stato diffuso il video che introduce la missione rossonera a Nairobi in Kenya.

L’obiettivo è quello di aiutare le ragazze delle baraccopoli della città, grazie al gioco del calcio che da sempre unisce tutti e dona gioia a chi ne ha bisogno. Ecco il video: