Fofana Milan si scalda: svelato il PIANO del club rossonero in vista dell’estate

Fofana Milan si scalda: svelato il PIANO del club rossonero in vista della prossima estate. TUTTI i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sugli obiettivi del calciomercato Milan per quanto riguarda il centrocampo, porzione di campo in cui i rossoneri hanno in programma almeno un colpo nel corso della prossima sessione.

Tra i nomi accostati ai rossoneri c’è anche Youssouf Fofana: il centrocampista del Monaco sta scalando le gerarchie, anche se il Diavolo preferirebbe un’operazione low cost come avvenuto con Loftus-Cheek.