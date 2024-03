Fofana Milan, nuovissima idea per il centrocampo! E il Diavolo ha questa carta da giocarsi: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il Milan ha messo nel mirino Youssouf Fofana, centrocampista francese di 25 anni che milita in Ligue 1 con la maglia del Monaco.

Il profilo è perfetto per i parametri ricercati dalla dirigenza rossonera: il Diavolo cerca esperienza e gioventù combinate, con Fofana che risponde appieno a questi criteri. Il giocatore va in scadenza tra un anno e per questo potrebbe partire a prezzo di saldo: il Milan può giocarsi la carta Moncada, che si è formato proprio al Monaco e ha grande voce in capitolo.