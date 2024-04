Fofana Milan a gonfie vele: le cifre del possibile affare col Monaco

Fofana Milan a gonfie vele: CIFRE e DETTAGLI del possibile affare con il Monaco per il centrocampista francese

Il Milan insiste per Youssouf Fofana, pronto dal canto suo a lasciare la Ligue 1 per fare il grande salto. Questo è quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che svela anche i dettagli della possibile operazione.

Il club francese parte da una richiesta di 30 milioni di euro per il centrocampista, il cui contratto va in scadenza nel giugno del 2025. Per questo motivo i rossoneri proveranno ad abbassare le pretese ed è possibile che si possa scendere a 20 milioni più bonus. Il tutto verrà deciso comunque prima dell’Europeo.