Fofana Milan, addio al Monaco già delineato: ma QUANTE pretendenti per il centrocampista! Le ultime sul futuro del francese

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan per la prossima estate c’è anche quella di andare ad occupare una casella lasciata vuota dagli addii degli ultimi anni di Kessié e di Tonali, ovvero quella del centrocampista difensivo: l’identikit perfetto, secondo i rossoneri, porta a Youssouf Fofana.

L’Equipe fa il punto sul futuro del francese, il quale, nonostante abbia ancora un anno di contratto, in estate lascerà il Monaco. Non solo i rossoneri, sono tanti i club alla finestra. West Ham e Nottingham Forest ci hanno già provato, ma i loro contatti non hanno portato a nulla. Il pericolo maggiore per il Diavolo è rappresentato però dalle big europee come Atletico Madrid, PSG e Arsenal. In ogni caso, secondo il quotidiano francese, il futuro del calciatore verrà deciso solo dopo gli Europei.