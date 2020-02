Focus Inter-Milan: tutti i numeri del derby della Madonnina

Focus Inter-Milan; tanti i record che potrebbero essere sfatati questa sera a San Siro nel derby della Madonnina

Gli ultimi tre derby della Madonnina gli ha vinti l’Inter che non centra i quattro successi di fila in una stracittadina dal 1983. Il Milan, dal canto suo, ha perso solo 2 dei 14 derby disputati nel mese di febbraio nella storia della Serie A vincendone 4 e pareggiandone 8.

Antonio Conte è alla ricerca di un record: all’esordio nel derby meneghino il tecnico salentino ha vinto lasciando la porta inviolata, nessun allenatore prima di lui ha mai vinto ben due stracittadine restano a quota zero gol subiti. A caccia di record è anche Zlatan Ibrahimovic che in carriera ha rifilato ben 5 reti in 7 gare all’Inter: con il centravanti svedese in campo la media punti del Milan sale da 1,2 a 2,5.