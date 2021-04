Focolaio Herta e non solo: Bundesliga in quarantena

Ufficiale in Bundesliga: la prima e la seconda serie vanno in quarantena per preservare il finale di stagione dopo il focolaio in casa Herta. Le ultime

Tutto è scoppiato con il focolaio in casa Herta Berlino: diversi elementi tra staff e giocatori sono risultati positivi al covid e sono state rinviate le gare di campionato di aprile con Mainz, Friburgo e Schalke 04.

Ora la decisione della federazione tedesca. Bundesliga e seconda divisione vanno in quarantena per preservare in primis il finale di campionato, ma anche gli Europei che inizieranno tra un mese e mezzo.