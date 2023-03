Florenzi: «Scudetto emozione indescrivibile. Gol? Sul primo…»

Alessandro Florenzi parla così di tutte le emozioni vissute con la maglia del Milan. Dal primo gol alla vittoria dello Scudetto

Alessandro Florenzi parla così di tutte le emozioni vissute con la maglia del Milan, dal primo gol alla vittoria dello Scudetto. Le sue dichiarazioni in un’intervista a Carlo Pellegatti per StarCasinòSport:

«Il primo gol al Milan mi ha dato una bella emozione. I compagni mi dicevano che non era una bella punizione, ma l’importante è che è finita dentro, che ti frega… A Verona il gol ha tolto le castagne dal fuoco; venivo da un problema al ginocchio e abbiamo fatto di tutto per rientrare in quella gara, anche un po’ rischiando perché potevo dare anche in 5 minuti il mio contributo. Mi ritengo bravo a calciare al volo, ma c’è uno più bravo di me: Fabio Quagliarella, giocatore fantastico sotto tanti punti di vista e per questo aspetto è il migliore di tutti. Il primo crociato e l’ultimo infortunio l’ho vissuto lì. Poi a Reggio ho vinto il campionato e fatto l’esordio da capitano in nazionale. Quindi siamo 2-2 palla al centro. Scudetto emozione indescrivibile».

