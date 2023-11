Florenzi Milan: il rossonero è difeso dagli stessi legali di Zaniolo! Le ULTIME notizie sul caso scommesse

Come riportato da SkySport, il terzino del Milan Florenzi è stato indagato per esercizio abusivo di scommesse e non per frode sportiva in seguito all’uso di scommesse.

Il rossonero è difeso dagli stessi legali di Zanioli che ricordiamo essere uscito illeso dal caso scommesse.