Florenzi Milan: l’arrivo di Fonseca può allontanare il terzino, la RIVELAZIONE sul futuro

Le parole di Carlo Pellegatti a TV Play sul possibile addio di Florenzi al Milan nel caso dovesse arrivare in panchina Fonseca:

LE PAROLE – «Se c’è un caso Florenzi con l’arrivo di Fonseca? No, parola grossa dire caso. Fonseca è stato uno dei motivi per cui Florenzi andò via. Se dovessero esserci delle offerte, magari dall’Arabia, Florenzi ci può pensare. Caso no, ma punto interrogativo sì»