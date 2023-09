Florenzi a Dazn: «Le critiche fan parte del gioco. Leao sa quando sbaglia, ecco cosa ho detto a Bartesaghi»

Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha parlato a DAZN dopo il match contro il Verona di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

CRITICHE – «Le critiche fanno parte del gioco, noi dobbiamo semplicemente non ascoltarle e andare avanti per la nostra strade e con le nostre idee. Abbiamo fatto una buona gara e abbiamo raggiunto l’obiettivo. Andiamo avanti, ci sono ancora tante gare prima della sosta».

COME STA – «Io come tutta la squadra, ci sentiamo parte di un gruppo importante. Parte di un gruppo che non deve mollare se non si giocano 2-3 partite: si sta in panchina e si sostiene il gruppo. Penso che questa sia la vera chiave per andare avanti nella vita e nel calcio».

FASCIA DA CAPITANO LEAO – «Gli ha fatto bene. Speriamo che possano rientrare presto capitano e vice perché qui serviamo tutti. Oggi Rafa ha fatto una delle sue partite. È intelligente, sa quando sbaglia. A noi basta che lui sia felice».

IMPEGNI RAVVICINATI – «Ci sono tante partite, noi dobbiamo essere pronti a tutti. Dobbiamo essere squadra».

BARTESAGHI – «È un giocatore forte, sarà stato emozionato. È entrato in una partita tirata, gli ho detto cosa poteva trovare davanti a sé con Terraciano. Gli faccio i complimenti».