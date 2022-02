Flachi torna in campo: oggi l’esordio con il Signa in Eccellenza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A quasi 47 anni, Francesco Flachi tornerà quest’oggi in campo in Eccellenza con la maglia del Signa dopo la squalifica

Francesco Flachi ritorna in campo. Nel giorno in cui la sua Sampdoria scende in campo contro il Milan, l’ex attaccante blucerchiato – dopo 12 anni di squalifica per essere risultato positivo alla cocaina -, è pronto a disputare la sua prima partita ufficiale.

Lo farà vestendo la maglia 14 del Signa e affronterà il Prato 2000, partita valida per il campionato di Eccellenza. I tifosi e lo stesso attaccante sperano in un esordio già baciato dal gol.