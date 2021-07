Fitti contatti tra Milan e Monaco per Ballo-Toure: le ultime

Il Milan insiste per Ballo Toure: fitti contatti tra i rossoneri e il Monaco. Le ultime sulla trattativa

Il Milan lavora in sede di calciomercato per rinforzare la squadra che la prossima stagione giocherà la Champions. Rincalzi di spessore, la richiesta di Stefano Pioli,, che a breve riceverà da Maldini un vice-Theo Hernandez con i fiocchi: si tratta di Ballo Toure del Monaco.

In queste ore contatti fitti tra il club monegasco e la dirigenza rossonera, il giocatore ha già detto sì al trasferimento, per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro. Le parti sono poco distanti con il club francese che insiste per inserire l’obbligo.