Fischi Donnarumma: giusta o sbagliata l’accoglienza all’ex Milan? Nuova puntata del format Check out – VIDEO

Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica.

Puntata che non può prescindere dal caos in casa Fiorentina sulla questione rinnovo per Vlahovic e tanto meno dall’accoglienza caliente che il tifo rossonero ha riservato a Gigio Donnarumma. E poi ancora il logo-Garpez della FIGC, l’inaugurazione della sala VAR centralizzata, Lucas Moura in versione Ragionier Ugo Fantozzi e il gustoso intermezzo Mou-Spalletti.

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE DI CALCIONEWS24