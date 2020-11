Fiorentina, tre giocatori in forte dubbio per la sfida contro il Milan

Emergenza in casa Fiorentina. Prandelli deve valutare con attenzione le condizioni fisiche di tre giocatori importantissimi

Emergenza in casa Fiorentina. Prandelli deve valutare con attenzione le condizioni fisiche di tre giocatori importantissimi della rosa viola. Frank Ribery potrebbe non recuperare per la sfida contro il Milan o quantomeno non partire da titolare. Stessi dubbi per quanto riguarda la presenza di Callejon, guarito dal Covid 19 (e convocato per Udine), ma lontano dalla migliore condizione.

Preoccupano meno le condizioni di Jack Bonaventura che sembra invece sulla via del recupero. Il giocatore ci tiene molto a giocare contro i propri ex compagni di squadra.