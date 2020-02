Fiorentina, Pradè: «Paquetà situazione interessante, ma solo in prestito»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina ha parlato a Lady Radio di ciò che è successo ieri e del calciomercato appena concluso

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina è stato intervistato a Lady Radio e ha risposto riguardo a quello che è successo ieri a Torino contro la Juventus: «Le parole giuste sono amarezza e delusione. Da domani cominceremo a pensare al campo in vista dell’Atalanta, ma oggi è ancora una giornata amara.»

Pradè ha parlato anche di calciomercato e della possibile operazione Lucas Paquetà. Ecco le sue dichiarazioni: «Noi dovevamo pensare al presente e abbiamo fatto tre operazioni con cui abbiamo migliorato le posizioni in cui eravamo carenti. Sono sempre stato chiaro. Paquetà era una situazione interessante ma poteva uscire solo con un prestito e noi invece volevamo giocatori per il futuro. Siamo felicissimi per quello che abbiamo fatto. Più di così non si poteva fare.»