Fiorentina-Milan: tutti i numeri della sfida

Un successo pesante, prima della sosta, per rilanciarsi al secondo posto e non mollare gli obiettivi stagionali. Il Milan reagisce a Firenze con una prova di forza e di coraggio. Andiamo a leggere le statistiche e i numeri prodotti dalla partita dello Stadio Artemio Franchi.

1- Il Milan ha vinto 12 delle prime 14 trasferte stagionali in Serie A (1N, 1P), era successo solo quattro volte per una squadra nella storia della Serie A – l’Inter nel 2006/07, la Juventus nel 2017/18 e nel 2018/19 e il Napoli nel 2017/18.

2- Nonostante rimangano ancora cinque trasferte per i rossoneri in questa Serie A, il Milan ha eguagliato il suo record di vittorie fuori casa in un singolo campionato di Serie A (12, come nel 2004/05 e nel 2011/12).

3- Zlatan Ibrahimović, a 39 anni e 169 giorni, è il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un singolo campionato di Serie A.

4- Zlatan Ibrahimović è il primo giocatore del Milan ad aver segnato almeno 15 reti nelle prime 15 presenze in un singolo campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95 ad oggi); in generale, è il quinto straniero a riuscirci dal 1994/95 con Cristiano Ronaldo nel torneo in corso, Icardi nel 2017/18, Trezeguet nel 2005/06 e Batistuta nel 1994/95.

5- Prima di Zlatan Ibrahimovic, l’ultimo giocatore del Milan ad aver segnato almeno 15 gol in una singola stagione di Serie A era stato Carlos Bacca nel 2015/16 (18).

6- Zlatan Ibrahimović non segnava in Serie A al Franchi dal settembre 2006, con la maglia dell’Inter: 14 anni e 193 giorni da allora.

7- Hakan Çalhanoğlu ha segnato quattro gol in Serie A contro la Fiorentina, almeno due in più che contro qualsiasi altra avversaria nel torneo.

8- Ciascuno dei due gol di Brahim Díaz in Serie A è arrivato in trasferta – l’altro lo scorso settembre, a Crotone.

9- Simon Kjær ha servito due assist in questo match, a 4438 giorni dall’unico precedente fornito in Serie A, nel gennaio 2009, contro l’Udinese, con la maglia del Palermo.

Fonte: acmilan.com