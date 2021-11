Ibrahimovic punta il record: il possibile traguardo contro la Fiorentina

Domani sera al Franchi il Milan sfiderà la Fiorentina nella 13ª giornata di campionato. Contro i viola Ibrahimovic vuole centrare un record

Lo svedese in carriera ha già segnato 9 gol ai toscani. Se domani dovesse riuscire a segnare il 10° sigillo, raggiungerebbe la doppia cifra nei confronti di quattro squadre diverse (già raggiunto contro Roma, Parma e Palermo) e sarebbe il secondo calciatore in Serie A a riuscirci. In questa speciale classifica, solo Quagliarella, per il momento, ha fatto meglio.