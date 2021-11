Italiano a Sky: «Abbiamo fatto vedere di avere gli attributi, Su Saponara..»

Italiano ha parlato a Sky nel post partita di Fiorentina Milan, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Le sue parole

EMERGENZA DIFESA – «Eravamo in emergenza in difesa, però chi ha giocato si è sacrificato, siamo riusciti a battere la capolista, soffrendo anche poi sul 3-0 la partita si è riaperta poi siamo stati bravi a fare il quarto gol. Sono contento perchè con le grandi avevamo fatto sempre grandi partita ma senza mai vincere»

CARATTERE – «Oggi era il momento di far vedere che avevamo gli attributi oggi lo abbiamo dimostrato, sono contento per i ragazzi»

VLAHOVIC – «Destinato ad una carriera importnante sono solo per i gol ma anche per come si allena. In questo momento ce lo godiamo, ha fatto due gol un assist sono contento per lui. In questo momento non pensa a nulla , con quel gesto dopo il gol vuole ribadire che pensa al campo che è un professionista»

SAPONARA – «Un ragazzo particolare, bisogna cercare di stimolarlo, di coinvolgerlo sono contento di aver tirato fuori il fuoco che si stava spegnendo in lui, sta facendo prestazioni importanti è un valore aggiunto»