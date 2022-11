Fiorentina Milan Femminile, streaming LIVE e in TV: dove vederla

Fiorentina Milan Femminile, sabato 26 novembre ore 14:30 in streaming e diretta tv. Come non perdersi il match

Il Milan Femminile scende in campo contro la Fiorentina per la decima giornata del campionato 2022/23. Il match è in programma oggi, sabato 26 novembre (ore 14.30) allo stadio Comunale Torrini di Sesto Fiorentino.

Fiorentina Milan Women, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita

La sfida sarà trasmessa, a partire dalle 14:30, in diretta streaming su TimVision e su La7. I tifosi potranno seguire live la partita su MilanNews24.com a partire dalle ore 13.