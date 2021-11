Fiorentina Milan: ecco le pagelle dei rossoneri

Fiorentina Milan: la sconfitta del diavolo porta alla disamina delle prestazioni dei singoli. Ecco le pagelle secondo Tuttosport

Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha preparato le pagelle di Fiorentina Milan, analizzando la brutta sconfitta dei rossoneri. Tatarusanu e Gabbia sono stati i peggiori in campo nel match, per loro 4 meritato. Male anche Theo Hernandez, che chiude i sogni di rimonta rossoneri in occasione del quarto gol dei toscani.

Bocciati anche Florenzi e Saelemaekers che prendono 5, mezzo punto in più per Kjaer e Messias. Il Migliore del Milan è Ibrahimovic con 8, seguito da Leao con un 7 e da Kalulu col 6.5. Sufficienza piena per Kessie, Brahim Diaz e Giroud.