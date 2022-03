Fiorentina, Duncan: «Razzismo? Esistono gli ignoranti. Non finirà mai»

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato in una lunga intervista al sito ufficiale viola

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato in una lunga intervista al sito ufficiale viola. Le sue dichiarazioni:

RAZZISMO – «Ci sono gli ignoranti, senza educazione. Ma non per colpa loro. E questa cosa io continuo a ribadirla: allo stadio trovi il padre che dice certe cose, e fa certi gesti davanti al bambino, che impara e cresce facendo ciò che fa il padre. E’ inevitabile. Il bambino cresce imitando il genitore. Le persone fanno quello che fanno prendendolo dai genitori. Quello che insegni ai bambini sono i valori che si porteranno dietro tutta la vita. L’educazione per me è alla base di tutto questo. Quindi che uno lo faccia apposta, o che lo faccia per dare fastidio, per me il razzismo non finirà mai. Ci sono tante misure per diminuirlo, ma non vengono implementate. Vuol dire che le autorità non hanno la voglia di diminuire il razzismo. E andremo sempre avanti così. Quando uno vuole evitare una cosa fa di tutto per evitarla, ma se non lo fa, è cosciente, vuol dire che non lo vuole fare».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE