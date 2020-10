Fifa 21, Ibra è il giocatore del Milan selezionato nella Team of the Week de gioco EA Sports

Dopo la doppietta messa a segno nel derby, Zlatan Ibrahimovic è stato inserito dalla EA Sport nella Team of the Week di Fifa 21. Per Ibra è il primo inserimento nella squadra della settimana in questa stagione.

Il centravanti svedese, che stasera guiderà l’attacco del Milan contro il Celtic, ha un overall di 85 sul videogioco calcistico numero uno al mondo.