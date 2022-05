Festa Scudetto Milan: la gioia continua – VIDEO

È passata quasi una settimana dalla vittoria scudetto del Milan. La festa per il trionfo però continua sui social.

For those who haven’t had enough, here’s more of the partying! 🥳🔴⚫️#AlwaysWithYou #SempreMilan pic.twitter.com/kTB1ZTgOB4

— AC Milan (@acmilan) May 29, 2022