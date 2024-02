Ferguson Milan: la Juventus sfida i rossoneri, lo scenario in vista dell’estate

Il calciomercato Milan contende numerosi obiettivi per il centrocampo alla Juventus. Tra questi c’è anche Ferguson

La stagione del Bologna sta stupendo tutti. In particolare oltre Zirkzee è sotto gli occhi di tutti anche il rendimento di Ferguson. Il centrocampista piace al calciomercato Milan, che come per altri obiettivi, deve fare i conti con la concorrenza della Juventus.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport in caso di addio a parametro zero di Rabiot, ecco che Ferguson potrebbe diventare nome caldissimo per l’estate.