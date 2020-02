Femminile, punto di penalizzazione al Tavagnacco: il 16 c’è il Milan

Inflitto un punto di penalizzazione al Tavagnacco, prossimo avversario del Milan in campionato. Ecco il motivo

Dopo aver esaminato gli atti ufficiali, il Giudice Sportivo – rilevato che nel referto arbitrale viene riportato che in occasione dell’ultimo match contro la Fiorentina “non era presente autoambulanza” all’interno dell’impianto ‘Polisportivo Comunale’ – ha disposto la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per il Tavagnacco prossimo avversario del Milan il prossimo 16 febbraio in campionato.

Al club friulano, che aveva perso 1-0 la partita con le viola (gol di Lazaro), è stata anche inflitta un’ammenda di € 5.000,00 nonché un’eventuale indennizzo in favore della Fiorentina.