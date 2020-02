Ieri le ragazze del Milan femminile hanno commesso un passo falso nell’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina

La Fiorentina ieri pomeriggio ha ribaltato il match e messo un piede nelle semifinali di Coppa Italia femminile a discapito del Milan. Il match è terminato sul risultato di 2-1 grazie alla rimonta viola firmata Guagni-Bonetti.

Per le rossonero ora si fa dura poiché anche un semplice 1-0 a Firenze non servirà a nulla per guadagnare il pass per le semifinali.