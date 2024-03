Felipe Anderson Milan, mossa a sorpresa dei rossoneri! Ecco il PIANO per l’estate

Felipe Anderson Milan, mossa a sorpresa dei rossoneri! Ecco svelato il PIANO in vista della prossima estate

Anche il Milan sarebbe entrato in corsa per Felipe Anderson. Il brasiliano potrebbe lasciare la Lazio al termine di questa stagione qualora non dovesse essere trovato un accordo per prolungare il contratto in scadenza a giugno.

Così tra le pretendenti in Italia (tra tutte Napoli e Juventus) si sarebbe inserito anche il Diavolo, che al momento monitora a distanza quanto succederà nelle prossime settimane tra il brasiliano e la Lazio in attesa di un possibile inserimento più concreto.