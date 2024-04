Felipe Anderson Milan, la Lazio tenta il tutto per tutto: NOVITÀ sul brasiliano, in scadenza di contratto con i biancocelesti

Ormai da qualche settimana il nome di Felipe Anderson viene accostato con una certa insistenza al calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Lazio farà un ultimo tentativo per provare a trattenerlo a Roma: il giocatore e il suo entourage incontreranno nuovamente Lotito per capire infatti i margini per un eventuale rinnovo, sebbene la distanza sembra oggi ancora molto ampia.