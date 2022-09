Fattore San Siro: dai 70 mila la carica scudetto per il Milan

Domani sera il Milan affronterà il Napoli a San Siro che per i rossoneri è più di un fattore. Tra campionato e Champions infatti…

Domani sera il Milan affronterà il Napoli a San Siro che per i rossoneri è più di un fattore.

Tra campionato e Champions infatti, come riportato da la Gazzetta dello Sport, gli uomini di Pioli in questa stagione non hanno mai perso. 4 vittorie su 4. Se poi il discorso si estende anche alla scorsa stagione, davanti ai 70 mila di San Siro le vittorie consecutive interne in campionato sono sei, per trovare un Milan così continuo occorre tornare all’agosto del 2014. Il Napoli è avvisato.